В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»

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В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Пресс-служба правительства ФРГ прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он написал текст Минских соглашений вдвоём с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Порошенко назвал себя автором Минских соглашений
«Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлечёнными сторонами», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
В ведомстве напомнили, что пакет мер по реализации Минских соглашений был поддержан президентами России, Украины, Германии и Франции, а также одобрен СБ ООН.
Также в пресс-службе уточнили, что Берлин «решительно поддерживает полное выполнение Минских соглашений».
Ранее Порошенко заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с Меркель.
RT на русском: последние новости
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