В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»

Пресс-служба правительства Германии прокомментировала заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что текст минских соглашений написан им в соавторстве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами», — говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

В правительстве также указали, что пакет мер был поддержан президентами России, Украины, Франции, канцлером ФРГ в совместной декларации и одобрен Советом безопасности ООН.

Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что текст минских соглашений он написал вдвоем с Ангелой Меркель.