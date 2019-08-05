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В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске» 

Рамблер + ещё 5 14 минут назад
Пресс-служба правительства Германии прокомментировала заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что текст минских соглашений написан им в соавторстве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами», — говорится в сообщении пресс-службы немецкого правительства.
Порошенко назвал себя автором Минских соглашений
В правительстве также указали, что пакет мер был поддержан президентами России, Украины, Франции, канцлером ФРГ в совместной декларации и одобрен Советом безопасности ООН.
Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что текст минских соглашений он написал вдвоем с Ангелой Меркель.
В мире , Видео , Украина , Германия
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