Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ

Провоцировали беспорядки: Захарова выдвинула обвинения США

В июле большинство независимых кандидатов не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму по причине превышения числа недействительных подписей.

27 июля в центре столицы состоялась несогласованная акция протеста по этому поводу. Согласно подсчетам полиции, в ней поучаствовали 3,5 тысячи человек. 1074 из них были задержаны.

3 августа в Москве вновь состоялась акция за честные выборы в Московскую городскую думу. Организаторам также не удалось ее согласовать. В ней, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек.

«Посольство Соединенных Штатов активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность», — заявила вчера Мария Захарова.

На шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым » спикер МИДа объяснила, что участие США в московских митингах выражается в публикации маршрута «хождений» с призывом в конце не принимать в них участие, а также в публичном комментарии итогов мероприятия пресс-секретарем посольства.