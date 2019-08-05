Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ о митингах

Официальные обращения к США и Германии направит Россия из-за публикаций по поводу несогласованной акции в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила она.

Представитель российского МИДа отметила, что американская дипмиссия опубликовала маршрут прохождения несогласованной акции «Вернем себе право на выборы», состоявшейся 3 августа в Москве. По ее словам, маршрут «хождений, так называемой прогулки» был опубликован «попунктно», и только в самом конце публикации находился призыв не посещать акцию протеста.

Захарова заявила, что «90% этой информации как раз таки призывало людей подключиться к этом мероприятию».

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства заявила, что пресс-секретарь посольства США в России публично прокомментировала итоги несанкционированной акции, указав на нарушения Конституции РФ.

Захарова отметила также, что немецкое издание Deutsche Welle также призывало россиян выходить на «прогулку по Бульварному». По мнению представителя МИД, призыв оказался «феноменальным» проколом.

«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять», — подчеркнула она.

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . На Бульварное кольцо столицы, по оценкам МВД , вышло около 1,5 тыс. человек, при этом задержан был 1001 человек. О желании принять участие в акции ранее заявляли более 5 тыс. человек.

Как минимум 18 человек получили травмы в ходе задержаний, некоторых при задержании били резиновыми дубинками. Один росгвардеец получил вывих руки, одному из протестующих сломали руку.

Изначально власти Москвы предлагали провести акцию на проспекте Сахарова, однако представители Либертарианской партии, проводившие согласование мероприятия, отказались от предложенного места.

«Сразу по выходу из помещения, где велись переговоры, задержали члена нашей партии Михаила Светова», — сообщил ТАСС один из представителей партии. Либертарианцы желали согласовать митинг на Лубянской площади с заявленным количеством участников в 15 тыс. человек.

Власти Москвы отнеслись к несогласованной акцию критически.

«Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее он также заявил, что «готовится новая провокация для горожан».

Еще одна несогласованная акция протеста в связи с недопуском ряда кандидатов в Мосгордуму до выборов прошла в Москве 27 июля. На ней были задержаны 1373 человека. Вскоре было возбуждено уголовное дело о «массовых беспорядках», на основании которого около 10 человек, в числе которых — студенты, задержали и арестовали на два месяца до суда, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Стоит отметить, что заявители несогласованной акции указывают на ее мирный характер.

«В России проводят серию заказных и явно проплаченных митингов, которые не санкционированы и ставят целью дестабилизацию обстановки», — заявил сенатор.

Морозов подчеркнул, что государство имеет право применять силу во имя защиты закона и граждан. Политик добавил, что стражи порядка делают все, чтобы не допустить повторения «майдана» и массовых беспорядков в РФ.

«За последними всегда следуют погромы, грабежи, страдания и гибель людей. Яркий пример этому мы не так давно видели на Украине», — заявил сенатор.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов , в свою очередь, призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях, в которых лидер коммунистов усмотрел проявление «оранжевой заразы», передает НСН.

Зюганов убежден, что произошедшее 27 июля в столице — это реализация «американского сценария» с использованием недовольства, в первую очередь молодежи, в политических целях. При этом, добавил глава КПРФ, выводы необходимо сделать и власти, которая «не желает вести нормальный диалог».

«Произошедшее в субботу [27 июля] в Москве — это то же самое, что делали большевики в 1917 году. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб», — заявил Жириновский.

Кремль прошедшие в Москве несогласованные акции протеста официально не комментировал.