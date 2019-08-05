«Месть дикарям московским»: Фарион одобрила пожары в Сибири

Лесные пожары в Сибири — это «месть дикарям московским», заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион . По словам украинской националистки, сибирские леса не нужно жалеть, поскольку они «в руках врага». Фарион известна своей русофобией — она не раз называла русских «рабами и оккупантами».

Горящие леса в Сибири — это месть российским оккупантам, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Соответствующий пост одиозная украинская националистка опубликовала в своем фейсбуке.

«Это правда — месть дикарям московским. Везде, где они, — смерть и выгорание. И не надо ныть о природе. Она всего лишь заложница нашего вечного врага», — заявила бывший парламентарий.

Слова Фарион вызвали критику со стороны председателя комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова . В своем твиттере он написал ответ экс-депутату Рады.

«Бедная больная женщина. Нет покоя ее безумной душе», — заявил сенатор.

Пушков также добавил, что Ирина Фарион до сих пор не находится в психиатрической лечебнице исключительно по недосмотру киевских врачей.

Злорадство Фарион вызвало недовольство у пользователей сети, сообщает ФАН. Многие украинские читатели ее блога обвинили ее в жестокости.

«Все это очень печально. Подумайте, люди, глобально: сколько стран сибирские леса, которые сейчас горят, снабжают кислородом? Сколько стран кислородом снабжают вырубленные Карпаты? Это гибель всему!» — написала одна из читательниц фейсбука Фарион.

Другие пользователи заявили, что Фарион «фашистка, а никакая не националистка».

По данным «Авиалесоохраны», к полуночи 1 августа на территории России шла борьба со 165 пожарами на площади 116 089 га. При этом еще по 318 пожарам на площади 2 955 467 га работы не проводятся. Двумя днями ранее цифры были другими — число возгораний и их площадь продолжают расти.

По площади пожаров, которые пытаются подавлять, лидируют Иркутская область с более чем 83 тыс. гектар, Красноярский край с 24 тыс. га и Якутия — там горит полторы тысячи гектар.

3 августа Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация РФ потушила почти половину лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. «В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что авиация страны за три дня сбросила на охваченные пожаром территории более 3586 тонн воды.

Ирина Фарион уже не в первый раз делает русофобские заявления. В апреле она заявила, что живущие на Украине русские — «рабы или оккупанты».

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу», — заявила Фарион.

По ее словам, украинцы — «слабая нация, позволяющая себя унижать». Говоря о запрете на обучение и работу, Фарион привела в качестве примера США и Францию. Она заявила, что «там» на работу без знания английского и французского языков устроиться нельзя.

Фарион также потребовала, чтобы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского посадили в тюрьму из-за обращения к избирателям, записанного на русском языке. Допускать ко второму туру президентских выборов Зеленского не нужно, добавила экс-депутат, передает НСН.

Год назад экс-нардеп Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в эфире местного телевидения назвала «умственно отсталыми» русское население Украины, назвав их «предателями» и «ренегатами».

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — заявила тогда украинская националистка.

Она тогда же в очередной раз предложила запретить предоставлять образование и рабочие места русским гражданам Украины «и не реагировать на русский язык», который, по ее мнению, должен быть «непонятен» на Украине.

Фарион еще в нулевых прославилась тем, что в одном из детских садов Львова начала учить детей, какие имена являются правильными для украинцев, а какие нет, и при этом заявила, что тем, у кого «имена неправильные», нужно уезжать «в Московию».