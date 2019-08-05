«Не надо бояться»: как первая леди Сирии победила рак

Супруга сирийского президента Асма Асад сообщила о том, что победила онкологическое заболевание. Кроме того, жена Башара Асада посоветовала всем женщинам старше 40 лет проходить медицинское обследование, чтобы вовремя обнаружить заболевание. В начале августа прошлого года у нее обнаружили злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии. После чего, в январе, сообщалось об успешном удалении новообразования.

Первая леди Сирии Асма Асад победила онкологическое заболевание спустя год, после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Об этом сообщила сама супруга сирийского лидера Башара Асада в прямом эфире, выступая в программе сирийского телеканала Syria.

«Я горжусь тем, что выздоровела благодаря помощи сирийских врачей, что говорит о высоком уровне отечественной медицины», — обратила внимание Асма Асад.

Кроме того, она отметила, что женщинам стоит обследоваться у врачей, чтобы вовремя обнаружить заболевание.

«Я советую каждой женщине старше 40 лет регулярно проходить обследование, чтобы вовремя обнаружить это опасное заболевание и избавиться от него. Это вполне естественно, не надо бояться, потому что в противном случае последствия могут быть тяжелыми», — обратилась первая сирийская леди к телезрителям.

Асма Асад поблагодарила жителей страны, которые поддерживали ее в борьбе с раком. В заключении она пожелала скорейшего выздоровления всем онкологическим больным и всем раненым. «Я также желаю, чтобы поскорее поправились наши раненые, и по Божьей милости Сирия жила в мире и процветании», — сказала супруга Башара Асада.

Об излечении первой леди Сирии также сообщила пресс-служба президентского дворца.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — говорится в заявлении пресс-службы.

Супруга Асада быстро завоевала любовь и доверие не только среди сирийского населения. Так, в конце мая этого года депутат Госдумы России Наталья Поклонская после встречи с Асмой Асад отозвалась о ней, как об образце благородства и добра, передает РИА «Новости».

«Во время визита в Сирию состоялась встреча с супругой президента Сирии Асмой Асад. От этой встречи остались самые приятные впечатления. На мой взгляд, среди современных первых леди она является образцом благородства, добра и красоты», — отметила парламентарий в комментарии изданию. Кроме того, Поклонская отметила, что сирийские граждане любят и уважают супругу президента Сирии.

Помимо этого, российский политик обратила внимание, что именно благодаря Асме Асад, которая не перестала заниматься общественной деятельностью после того, как узнала о болезни, удалось отправить в Россию 11 детей для оказания квалифицированной медицинской помощи. Часть из них, по словам Поклонской, были отправлены на реабилитацию в крымские здравницы, другие остались в московских и питерских клиниках для проведения срочных операций.

Злокачественную опухоль у Асмы Асад обнаружили в начале августа 2018 года. Супругу сирийского президента 8 августа госпитализировали в Дамаске. При этом президентская канцелярия не стала скрывать этого факта. Уже во время начала первого этапа терапии в официальном твиттере было опубликовано соответствующее сообщение.

«С твердостью, уверенностью и верой госпожа Асма Аль-Асад приступает к первому этапу излечения от злокачественной опухоли в груди, обнаруженной на ранней стадии», — отметили в ведомстве.

К посту был прикреплен снимок, на котором Асма Асад сидит в кресле в процессе получения внутривенных вливаний. Рядом ее муж Башар Асад: супруги улыбаются друг другу.

На следующий день после госпитализации, жена Асада обратилась к сирийцам: «Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет». Ее слова процитировала в твиттере канцелярия сирийского лидера.

Как только об этом стало известно сирийским жителям, они начали ее поддерживать в социальных сетях, выражая надежду на то, что первая леди страны вскоре вылечится. «Роза Дамаска, цвети», — написал тогда пользователь под ником @xHpn259vw0zdwoj.

Асму Асад поддержали также и в России: «Асма, выздоравливай! Ты нужна детям, мужу и народу Сирии», — обратился к супруге Асада пользователь под ником @angela_ahtung.

Спустя почти полгода — 27 января 2019 года — стало известно, что первой сирийской леди успешно удалили злокачественную опухоль молочной железы в Дамаске.

«Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом», — сообщили тогда в канцелярии сирийского президента. После чего за состоянием ее здоровья следили многие жители страны.

В настоящее время супруга Башара Асада курирует программу «Пострадавшим за Родину». Этот проект создан для помощи пострадавшим во время военных действий. Главная цель программы — скорейшая реабилитация инвалидов войны и их возвращение к общественно полезной деятельности. Кроме того, первая леди Сирии опекает семьи погибших военнослужащих и интернаты для сирот.