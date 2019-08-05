«Учили не садиться»: убийство девочки привело к отставкам в Румынии

Министр образования Румынии уволена после комментария по поводу похищения и убийства 15-летней девочки, произошедшего в конце июля. В телевизионном интервью она заявила, что ее учили не садиться в машину к незнакомым людям, после чего премьер-министр страны написала в своем фейсбуке об отставке министра. Резонансное убийство потрясло жителей Румынии: они считают, что девочку, которая трижды звонила в полицию с просьбой о помощи, можно было спасти.

Министр образования Румынии Екатерина Андронеску была уволена за слова, которыми она прокомментировала смерть 15-летней девочки, похищенной и убитой после того, как попыталась уехать автостопом из города Каракала на прошлой неделе.

«Меня учили не садиться в машины к незнакомым людям», — сказала она Андронеску в телевизионном интервью. Вслед за этим премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ написала на своей странице в фейсбуке, что отправляет министра образования в отставку.

«Это заявление от госпожи Андронеску показывает отсутствие понимания — в частности, дела Каракала и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Это позиция без ответственности, которая не отражает позицию правительства», — заявила Дэнчилэ.

Премьер-министр добавила, что подобные заявления от членов правительства и впредь будут караться таким же образом.

Сама Екатерина Андронеску, как сообщает немецкое издание DW, позже заявила, что узнала о своем увольнении из СМИ и что у нее не было намерения обвинить жертву.

Похищение и убийство 15-летней девушки в Румынии на прошлой неделе стало резонансным — жители страны считают, что она погибла во многом из-за равнодушия и бездействия полиции. Дело в том, что убитая девушка несколько раз звонила в полицию с сообщением о том, что ее похитили и изнасиловали, но когда сотрудники правоохранительных органов , наконец, разыскали ее, было уже поздно.

В последний раз погибшую видели живой 24 июля. Утром 25-го она позвонила в полицию и сообщила, что человек, который предложил ее подвезти, избил ее, изнасиловал, и теперь держит взаперти. Девушка звонила трижды, умоляя полицию ее спасти — ей удалось описать место, где она находится, и даже найти визитную карточку похитителя, на которой был написан адрес. Тем не менее, полиция прибыла лишь через 19 часов после звонка.

Звонила девушка трижды — позже ее дядя Александр Кумпанасу выложил в своем фейсбуке расшифровку ее разговоров с полицией, которую ему удалось получить в местной службе связи. Ее опубликовало издание The Independent.

Как можно понять из расшифровки, девушка умоляла полицию приехать как можно быстрее, говорила, что ей страшно и что она думает, что похититель скоро придет. В ответ офицер просил ее повесить трубку, поскольку у него есть другие звонки. «Сохраняйте спокойствие, полицейская машина обязательно приедет», — говорит офицер. Однако полиция прибыла через 19 часов — как сообщает The Independent, правоохранители прежде решили получить ордер на обыск дома, хотя в подобных случаях закон этого не требует.

Прибывшие на место полицейские задержали обитателя дома — 65-летнего механика из Каракала по имени Георге Динка. В его жилище были найдены останки двух девушек: одни принадлежали 15-летней погибшей — экспертиза ДНК это уже подтвердила, — другие, как полагает следствие, — 18-летней девушке, объявленной в розыск в апреле. Георге Динка признался в обоих убийствах.

Действия полиции возмущение жителей Румынии и привели к нескольким крупным отставкам. В частности, прошение об освобождении с должности подал глава МВД Румынии Николае Мога. Кроме того, были уволены шеф национальной полиции Иоан Буда и двое руководителей местной полиции Каракала.

Тем временем, в Бухаресте люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение бездействием властей, которые не смогли спасти похищенную девочку. В воскресенье, 28 июля, протестующие прошли по правительственному кварталу, призывая к отставкам виновных в смерти подростка и размахивая национальными флагами. Позже они зажгли свечи у министерства внутренних дел Румынии в знак скорби.

Тем временем, парламентская комиссия намерена допросить главу телекоммуникационной компании STS Соринела Василька: депутаты желают выяснить, почему сотрудники компании не смогли определить место, из которого поступал звонок от похищенной девочки.