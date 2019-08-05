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США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Администрация президента США Дональда Трампа предпримет последнюю попытку отговорить Турцию от вторжения в северо-восточную Сирию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.
Вашингтон полагает, что Анкара начнет военную операцию в течение следующих двух недель. В понедельник, 5 августа, делегация высокопоставленных сотрудников Минобороны проведет встречу с турецкой стороной и представит «итоговое предложение».
В частности, США предложат провести совместную операцию для обеспечения безопасности на границе Турции и Сирии, в результате которой территория на 14 километрах в глубине Сирии и длиной в 140 километров будет расчищена от курдов. Издание напоминает, что ранее Анкара отказывалась от таких условий.
4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Турецкая сторона уведомила Россию и США о своих планах.
Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженное крыло — «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.
В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация США , Партия демократического союза , Анкара , Сирия , США , Турция
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