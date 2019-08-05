США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию

Вашингтон полагает, что Анкара начнет военную операцию в течение следующих двух недель. В понедельник, 5 августа, делегация высокопоставленных сотрудников Минобороны проведет встречу с турецкой стороной и представит «итоговое предложение».

В частности, США предложат провести совместную операцию для обеспечения безопасности на границе Турции и Сирии, в результате которой территория на 14 километрах в глубине Сирии и длиной в 140 километров будет расчищена от курдов. Издание напоминает, что ранее Анкара отказывалась от таких условий.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Турецкая сторона уведомила Россию и США о своих планах.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» ( PYD ) и их вооруженное крыло — «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.