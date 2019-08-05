Япония заявила о планах Абэ приехать на ВЭФ

Восточный экономический форум в сентябре 2019 года может посетить Синдзо Абэ . Премьер-министр Японии приедет на него, «если позволят обстоятельства».

О планах на участие Абэ в форуме рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Прорабатывается возможность участия в нем (в ВЭФ — прим. ред.) премьер-министра, если позволят обстоятельства», — пояснил Суга журналистам.

Он заметил, что лидеры двух стран встретятся, чтобы лично обсудить имеющиеся проблемы.

В ходе своего визита в Осаку, где проходил саммит G20, президент России Владимир Путин выразил надежду, что Абэ приедет на Восточный экономический форум.

В июне российский лидер пригласил в качестве главного гостя форума премьер-министра Индии Нарендру Моди

ВЭФ проводится во Владивостоке ежегодно. Его основная цель — стимулирование иностранных инвестиций в Дальний Восток и развитие экономического сотрудничества на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. На форуме обсуждаются и внутренние вопросы региона.