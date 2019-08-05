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Япония заявила о планах Абэ приехать на ВЭФ 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Восточный экономический форум в сентябре 2019 года может посетить Синдзо Абэ. Премьер-министр Японии приедет на него, «если позволят обстоятельства».
О планах на участие Абэ в форуме рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга. Его слова процитировало РИА «Новости».
«Прорабатывается возможность участия в нем (в ВЭФ — прим. ред.) премьер-министра, если позволят обстоятельства», — пояснил Суга журналистам.
Он заметил, что лидеры двух стран встретятся, чтобы лично обсудить имеющиеся проблемы.
В ходе своего визита в Осаку, где проходил саммит G20, президент России Владимир Путин выразил надежду, что Абэ приедет на Восточный экономический форум.
В июне российский лидер пригласил в качестве главного гостя форума премьер-министра Индии Нарендру Моди.
ВЭФ проводится во Владивостоке ежегодно. Его основная цель — стимулирование иностранных инвестиций в Дальний Восток и развитие экономического сотрудничества на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. На форуме обсуждаются и внутренние вопросы региона.
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Комментарии
В мире , Политика , Нарендра Моди , Синдзо Абэ , Владимир Путин , РИА Новости , Япония
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