Япония выразила протест России из-за учений на Кунашире

Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе оспариваемого Токио острова Кунашир, сообщил в понедельник журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, власти Японии собирают соответствующую информацию о стрельбах, которые планируются с 5 по 10 августа на Кунашире.

Этот остров вместе с Шикотаном, Итурупом и Хабомаи в Японии называют своими "северными территориями", Токио требует от Москвы их передачи.

"По дипломатическим каналам 1 августа мы заявили протест российской стороне, сообщив, что наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", — подчеркнул Суга.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.