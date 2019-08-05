Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По его словам, мир в Донбассе является для Украины одной из ключевых проблем.
"К сожалению, это не решается законами", — отметил Разумков.
Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в стенах Рады, но решить его можно не законами, а желанием закончить эту войну.
Политик подчеркнул, что у украинской стороны есть такое желание.
Ранее глава партии Зеленского оценил закон о государственном языке.