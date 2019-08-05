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Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По его словам, мир в Донбассе является для Украины одной из ключевых проблем.
"К сожалению, это не решается законами", — отметил Разумков.
Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в стенах Рады, но решить его можно не законами, а желанием закончить эту войну.
Политик подчеркнул, что у украинской стороны есть такое желание.
Ранее глава партии Зеленского оценил закон о государственном языке.
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