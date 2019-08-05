Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

По его словам, мир в Донбассе является для Украины одной из ключевых проблем.

"К сожалению, это не решается законами", — отметил Разумков.

Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в стенах Рады, но решить его можно не законами, а желанием закончить эту войну.

Политик подчеркнул, что у украинской стороны есть такое желание.

Ранее глава партии Зеленского оценил закон о государственном языке.