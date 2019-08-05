Трамп назвал причину массовых расстрелов в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания. Об этом сообщает WHIO.

По его словам, те, кто устроил стрельбу, страдают от серьезных психических заболеваний.

Он также отметил, что проблема массовых расстрелов в стране существует уже долгое время, и что это необходимо прекратить.

"В нашей стране нет места ненависти", — подчеркнул Трамп.

За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.

Ранее Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране.