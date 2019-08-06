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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве 

РИА Новости + ещё 28 1 час назад
Фото: Reuters
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. По словам официального представителя ведомства Марии Адебар, ФРГ обсуждает с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
"Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи (Марии) Захаровой, которая уже отреагировала на это", — сказала Адебар.
Она пообещала довести позицию Берлина по внутренним каналам в переговорах, которые ведет посольство Германии в Москве. Также, по ее словам, "приняты к сведению" публичные заявления МИД и правительства ФРГ.
Претензии к МИД Германии
В субботу, третьего августа, порядка 1500 человек участвовали в несанкционированной акции протеста в центре Москвы, посвященной выборам в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции, предупредив о риске провокаций.
Комментируя происходящее, в МИД ФРГ заявили, что задержания участников этой акции "не соответствовали мирному характеру протестов", и призвали освободить задержанных.
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Она отметила, что телерадиокомпания Deutsche Welle, имеющая госфинансирование, освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к жителям Москвы выходить на улицу.
Официальный представитель российского МИД пообещала довести до германской стороны "озабоченности и практические шаги", которые Россия намерена предпринять в связи с действиями Deutsche Welle.
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Комментарии9
В мире , Политика , Владимир Соловьев , МИД , Мосгордума , Deutsche Welle , Германия
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