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Эрдоган объявил о наступлении в Сирии 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Турция приготовилась к наступательной операции на севере Сирии. Об этом они уведомили Россию и США.
«Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну», — сказал президент Турции Тайип Эрдоган, его цитирует РИА «Новости».
Ранее Эрдоган предупреждал, что, если США не выведут силы самообороны сирийских курдов, Турция начнет операции на востоке от Евфрата, а также в Манбидже. Операция была отложена после разговора Эрдогана с президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия и Турция являются странами-гарантами перемирия. Министры обороны стран 17 сентября 2018 года подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.
Операция Турции против курдов называется «Оливковая ветвь». Они начали ее в январе 2018 года. По словам Эрдогана, Турция закончит операцию только после ликвидации «террористического коридора».
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В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , РИА Новости , Сирия , США , Турция
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