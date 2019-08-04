Эрдоган объявил о наступлении в Сирии

США. Турция приготовилась к наступательной операции на севере Сирии . Об этом они уведомили Россию

«Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну», — сказал президент Турции Тайип Эрдоган, его цитирует РИА «Новости».

Ранее Эрдоган предупреждал, что, если США не выведут силы самообороны сирийских курдов, Турция начнет операции на востоке от Евфрата, а также в Манбидже. Операция была отложена после разговора Эрдогана с президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия и Турция являются странами-гарантами перемирия. Министры обороны стран 17 сентября 2018 года подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Операция Турции против курдов называется «Оливковая ветвь». Они начали ее в январе 2018 года. По словам Эрдогана, Турция закончит операцию только после ликвидации «террористического коридора».