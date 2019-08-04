В бегстве украинцев за рубеж нашли выгоду для России

По словам сенатора, уезжающие из Украины русскоязычные граждане будут стремиться в Россию. Этому будет способствовать большое количество у них родственников в России, общая ментальность с россиянами и простота адаптации. «Речь идёт и об этнических русских, которые остались после развала Союза в бывших республиках. Конечно, это резерв для пополнения нашего населения», — говорит Джабаров.

Говоря о судьбе тех украинцев, которые живут в западных областях страны и исторически тяготеют к Польше и другим европейским странам, Джабаров предсказал для них судьбу «людей второго сорта». По его словам, в Польше украинцам дадут работу, которую сами поляки делать не хотят. Он также отметил, что граждане Польши «за лучшей долей сами уезжают в Великобританию, страны северной Европы».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в течение нескольких лет половина украинцев будет жить за границей. Дипломат добавил, что другие страны заинтересованы в прибытии к ним большого числа украинцев. «Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — отметил Климкин.