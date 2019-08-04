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В «Слуге народа» предложили жесткие меры за переговоры с РФ 

Рамблер 8 минут назад
Украинский депутат предложил ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией. Об этом сообщает RT.
Инициатором стал представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко. По его мнению, переговоры с Россией могут вести только официально уполномоченные лица. Других за это надо отправлять за решетку.
«Слуга народа» официально одержала победу на выборах в Раду
При этом он не уверен, что его поддержат однопартийцы, но собирается внести предложение в Раду об изменении уголовного кодекса.
«Воюющая страна. Мы должны навести порядок», — заявил Яременко.
Эксперты отмечают, что подобные инициативы направлены против украинской оппозиции и могут усложнить диалог между Москвой и Киевом.
Выборы в украинский парламент состоялись в июле 2019 года. Большинство мандатов получила пропрезидентская партия «Слуга народа». Следующей по популярности стала партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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В мире , Видео , Украина
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