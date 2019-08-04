Сына бывшего министра ДНР убили в Донецке

Сын "министра" Игоря Андриенко (https://t.co/FyoCGc2Lq9), #донецк'ий рэпер Егор "Борзини" (https://t.co/wrfwSeQnWT) был убит (застрелен) ночью 29-30/07/19 (https://t.co/MOTw1pupyP). К взрыву машины на Куприна (https://t.co/31hFYcBimV) это отношения не имеет pic.twitter.com/sczEhxcQrG— Necro Mancer (@666_mancer) 4 августа 2019 г. Сын бывшего министра транспорта самопровозглашённой Донецкой народной республики Игоря Андриенко Егор найден мёртвым в Донецке . О его смерти сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Егор Андриенко был больше известен как рэпер Борзини. Молодого человека не стало в ночь на 30 июля. По сведениям блогера, его якобы застрелили. Официального подтверждения этой информации нет, однако сам факт смерти Андриенко подтверждается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте».