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Сына бывшего министра ДНР убили в Донецке 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сын бывшего министра транспорта самопровозглашённой Донецкой народной республики Игоря Андриенко Егор найден мёртвым в Донецке. О его смерти сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.
Егор Андриенко был больше известен как рэпер Борзини. Молодого человека не стало в ночь на 30 июля. По сведениям блогера, его якобы застрелили. Официального подтверждения этой информации нет, однако сам факт смерти Андриенко подтверждается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте».
Ранее, как писал News.ru, сотрудник Федеральной службы безопасности был убит в потасовке в одном из российских кафе. Инцидент произошёл в Кургане. В ходе конфликта погибшему нанесли около 20 ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался.
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В мире , ФСБ , Донецк
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