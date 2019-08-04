Кличко покинул Киев

Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева. Соответствующий снимок выложила журналистка Ирина Каспарова на своей странице в соцсети Facebook
Около 08:00 утра Кличко покидал столицу. Каспарова сфотографировалась с ним в салоне самолета.
«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», — написала она.
Вид у мэра был довольно отпускной — в белой футболке и кепке.
Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, лететь Кличко мог в Анталию или Таллин.
На прошлой неделе Зеленский обратился к правительству Украины с просьбой освободить Кличко от должности руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА). В тот же день на улицу Грушевского был направлен необходимый документ.
Кличко, руководящий Киевом с июня 2014 года, покидать свой пост не планирует.
На днях он заявил, что в случае его увольнения, он будет использовать различные методы сопротивления: обжалует решение в судах, приложит усилия для создания исполкома, обратится к европейским партнерам.