Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским

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Около 08:00 утра Кличко покидал столицу. Каспарова сфотографировалась с ним в салоне самолета.

«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», — написала она.

Вид у мэра был довольно отпускной — в белой футболке и кепке.

Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, лететь Кличко мог в Анталию или Таллин.

На прошлой неделе Зеленский обратился к правительству Украины с просьбой освободить Кличко от должности руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА). В тот же день на улицу Грушевского был направлен необходимый документ.

Кличко, руководящий Киевом с июня 2014 года, покидать свой пост не планирует.

На днях он заявил, что в случае его увольнения, он будет использовать различные методы сопротивления: обжалует решение в судах, приложит усилия для создания исполкома, обратится к европейским партнерам.