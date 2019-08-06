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Бабушка отвезла внука в больницу и сорвала массовую бойню 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Pixabay
19-летний житель Техаса Уильям Патрик Уильямс решил устроить стрельбу в местной гостинице, однако его бабушке удалось предотвратить массовую бойню. Об этом пишет ABC News.
Уильямс рассказал своей бабушке о том, что купил автомат АК-47 и готовит массовое убийство, после чего позволит сотрудникам полиции застрелить его. Узнав о планах внука, женщина убедила его съездить в больницу и обратиться за необходимой помощью. Затем она рассказала все правоохранительным органам.
Уильямс был ненадолго госпитализирован, а затем арестован за предоставление ложной информации при покупке оружия. При заполнении форм он указал неверный адрес. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
Полицейские провели обыск в забронированном гостиничном номере и обнаружили там автомат АК-47, 17 магазинов с патронами, ножи и черную одежду.
В июне 75-летняя Марсия Блэк из американского штата Алабама задержала разыскиваемого преступника и сдала его полиции, когда он подошел к ее дому и попросил воспользоваться телефоном. Мужчина по имени Кэмерон Пауэрс попал в аварию на угнанной машине рядом с домом миссис Блэк. Она направила на него ружье и потребовала остановиться. Когда это не помогло, она выстрелила в воздух и заставила преступника встать на колени. «Я не собиралась его убивать. Я просто хотела, чтобы он думал, что я в него выстрелю», — сказала она журналистам. Пока Блэк держала Пауэрса на прицеле, ее 15-летняя внучка, в тот момент тоже находившаяся в доме, позвонила в полицию.
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В мире , Мигранты , МВД , телеканал АВС
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