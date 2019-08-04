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Партия «Слуга народа» определилась с новым лидером 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Украинская политическая партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» заявила о вероятной смене лидера. Дмитрия Разумкова, который сейчас возглавляет политсилу, может заменить Александр Корниенко.
Корниенко был руководителем избирательного штаба партии и номером седьмым в списке «Слуги народа» на внеочередных парламентских выборах. Он известен как бизнес-тренер, консультант по развитию и общественный деятель. Во время последних рпрезидентских выборов на Украине координировал проект «Зе! Команда».
«Ну и про кадровые вопросы. Итак, на пост главы Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова. На пост первого заместителя председателя Рады — Руслана Стефанчука. Партию «Слуга народа» может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на пост главы фракции стал Давид Браун (Арахамия). У него будет 15 заместителей. Есть предложения и по кандидатам глав комитетов Рады», — написала в Facebook пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.
Сейчас «Слугу народа» возглавляет политконсультант и спикер штаба Зеленского на президентских выборах Дмитрий Разумков. Кадровые перестановки возможны, если он будет утвержден на позиции спикера Рады.
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В мире , Украина , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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