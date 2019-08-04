Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Половине украинцев предрекли бегство за рубеж 

Lenta.ru + ещё 5 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Через несколько лет Украина лишится половины населения. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает «Обозреватель».
«Считаю, что примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там (за рубежом — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он. Дипломат добавил, что другие страны заинтересованы в прибытии к ним большого числа украинцев. «Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — отметил Климкин.
В 2018 году стало известно, что поток мигрантов из Украины в Польшу, начиная с 2014 года, увеличился на 350 процентов. 85 процентов всех разрешений на трудоустройство для иностранцев получили граждане Украины.
Последние новости
Техасский стрелок раскрыл мотив массового убийства посетителей торгового центра В России заявили о готовности к новым санкциям США Российский «Охотник» впервые полетал
В мире , Украина , Павел Климкин , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев захотел жестче наказывать за переговоры с РФ106
Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
Россиян одолевают мошенники «из банка»68
Более 20 тысяч долларов обнаружили на свалке4
Вандалы устроили погром на украинском кладбище10
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение