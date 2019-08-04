Половине украинцев предрекли бегство за рубеж

Через несколько лет Украина лишится половины населения. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Павел Климкин , передает «Обозреватель».

«Считаю, что примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там (за рубежом — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он. Дипломат добавил, что другие страны заинтересованы в прибытии к ним большого числа украинцев. «Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — отметил Климкин.

В 2018 году стало известно, что поток мигрантов из Украины в Польшу, начиная с 2014 года, увеличился на 350 процентов. 85 процентов всех разрешений на трудоустройство для иностранцев получили граждане Украины.