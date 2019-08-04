Более 20 тысяч долларов обнаружили на свалке в США

В США рабочие по вывозу отходов обнаружили на свалке обувную коробку, в которой было 23 тысячи долларов, сообщает The Press Democrat.

Как выяснилось, владелец коробки случайно выбросил ее, однако осознал потом свою ошибку. Он сразу же связался с предприятием, которое предоставляет услуги по уборке мусора в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии. Всего контора обслуживает более миллиона домов.

Рассеянному владельцу коробки повезло: деньги ему вернули. А вот сотрудникам предприятия теперь приходится не сладко: их атакуют сотни клиентов, которые ищут потерянные сокровища.

Ранее сообщалось, что на свалке в Британии нашли портсигар, цилиндр и сигару Черчилля.