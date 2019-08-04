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Более 20 тысяч долларов обнаружили на свалке в США 

Мир24 55 минут назад
Фото: «Мир 24» / Виталий Залесский,
В США рабочие по вывозу отходов обнаружили на свалке обувную коробку, в которой было 23 тысячи долларов, сообщает The Press Democrat.
Как выяснилось, владелец коробки случайно выбросил ее, однако осознал потом свою ошибку. Он сразу же связался с предприятием, которое предоставляет услуги по уборке мусора в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии. Всего контора обслуживает более миллиона домов.
Рассеянному владельцу коробки повезло: деньги ему вернули. А вот сотрудникам предприятия теперь приходится не сладко: их атакуют сотни клиентов, которые ищут потерянные сокровища.
Ранее сообщалось, что на свалке в Британии нашли портсигар, цилиндр и сигару Черчилля.
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