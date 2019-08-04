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Ужесточение наказания за переговоры с Москвой пообещали в Киеве 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Избранный депутат Верховной рады Богдан Яременко предложил жёстко наказывать украинцев за переговоры с Россией без разрешения властей. По его словам, контакты с Москвой могут поддерживать только официальные лица.
"Я точно предложу изменения в уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства", — цитирует будущего нардепа «Интерфакс-Украина».
Представитель партии «Слуга народа» уточнил, что отрицательно относится к влиянию государства на жизнь общества, однако считает, что во внешней политике и сфере обороны власти должны действовать уверенно и чётко.
Ранее News.ru сообщал, что дата первого заседания нового состава Верховной рады пока не определена. Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Однако он предположил, что это может случиться 24 августа либо в первых числах сентября. По словам политика, после оглашения окончательных итогов досрочных выборов начнёт работать подготовительная группа, которая и вынесет решение.
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В мире , Политика , Украина , Верховная Рада , Интерфакс , Киев , Москва
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