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Трамп сообщил о множестве убитых посетителей торгового центра в Техасе 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В ходе стрельбы у торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибло много людей. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.
По его словам, из граничащего с Мексикой города приходят «очень плохие новости, многие убиты». Он рассказал, что уже переговорил с губернатором штата и пообещал полную поддержку федерального правительства.
Телеканал CNN со ссылкой на полицию также сообщил о нескольких погибших. Уточняется, что некоторые из раненых умерли в больницах.
Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых.
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В мире , Происшествия , Дональд Трамп , CNN , США
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