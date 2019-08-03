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«Слуга народа» официально одержала победу на выборах в Раду 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду с 43,16% голосов избирателей, заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
По партийному списку «Слуга народа» получила 124 депутатских мандата, передает ТАСС.
Согласно результатам голосования на парламентских выборах, которые прошли 21 июля, партию «Слуга народа» поддержали более 6,3 млн человек. В Верховную раду прошли также четыре партии.
«Оппозиционную платформу — За жизнь» поддержали 13,05% голосов, партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко получила 8,18% голосов. «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко набрала 8,10% голосов избирателей, а «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.
В то же время, напомнила Слипачук, Центризбирком пока не объявляет официальных результатов выборов в одномандатных избирательных округах. Официальные итоги голосования в одномандатных округах ЦИК должен объявить до 5 августа.
Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что его кандидатура будет выдвинута политической силой на пост спикера Верховной рады.
Новая Рада, как ожидается, начнет работу не раньше сентября. Между тем, как стало известно в субботу, американское агентство по международному развитию USAID проведет тренинг для депутатов Верховной рады, избранных в украинский парламент впервые.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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