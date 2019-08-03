«Слуга народа» официально одержала победу на выборах в Раду

По партийному списку «Слуга народа» получила 124 депутатских мандата, передает ТАСС.

Согласно результатам голосования на парламентских выборах, которые прошли 21 июля, партию «Слуга народа» поддержали более 6,3 млн человек. В Верховную раду прошли также четыре партии.

В то же время, напомнила Слипачук, Центризбирком пока не объявляет официальных результатов выборов в одномандатных избирательных округах. Официальные итоги голосования в одномандатных округах ЦИК должен объявить до 5 августа.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что его кандидатура будет выдвинута политической силой на пост спикера Верховной рады.

Новая Рада, как ожидается, начнет работу не раньше сентября. Между тем, как стало известно в субботу, американское агентство по международному развитию USAID проведет тренинг для депутатов Верховной рады, избранных в украинский парламент впервые.