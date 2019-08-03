Полиция применила слезоточивый газ на акции во Франции

Во французском Нанте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые вышли на акцию против полицейского насилия в память о местном жителе.

Во время столкновения митингующих с правоохранителями были задержаны 30 человек, передает ТАСС.

Акция посвящена памяти 24-летнего Стива Канисо, который пропал без вести после музыкального праздника 21 июня. В этот момент несколько человек упали в воду, всех, за исключением Канисо, вытащили на берег спасатели. Его тело нашли только через неделю.

Изначально протестующие вышли на мирную акцию, однако со временем в адрес французских жандармов начали бросать бутылки и петарды, а также жечь мусорные баки и строить баррикады. Участники акции критикуют главу МВД Кристофа Кастанера . Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Аналогичные акции проходят в Париже и других городах Франции. Между тем премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о проверке действий полиции в ту ночь. Однако связи с пропажей Канисо следователи не нашли.