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Полиция применила слезоточивый газ на акции во Франции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во французском Нанте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые вышли на акцию против полицейского насилия в память о местном жителе.
Во время столкновения митингующих с правоохранителями были задержаны 30 человек, передает ТАСС.
Акция посвящена памяти 24-летнего Стива Канисо, который пропал без вести после музыкального праздника 21 июня. В этот момент несколько человек упали в воду, всех, за исключением Канисо, вытащили на берег спасатели. Его тело нашли только через неделю.
Изначально протестующие вышли на мирную акцию, однако со временем в адрес французских жандармов начали бросать бутылки и петарды, а также жечь мусорные баки и строить баррикады. Участники акции критикуют главу МВД Кристофа Кастанера. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.
Аналогичные акции проходят в Париже и других городах Франции. Между тем премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о проверке действий полиции в ту ночь. Однако связи с пропажей Канисо следователи не нашли.
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Комментарии1
В мире , Происшествия , Кристоф Кастанер , МВД , ИТАР-ТАСС , Нант
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