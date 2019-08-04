Партия Зеленского запустит в Раде искусственный разум

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Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум 

Аргументы Недели + ещё 14 1 час назад
Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде. Как он будет использоваться, рассказали украинские масс-медиа.
«Слуга народа» официально одержала победу на выборах в Раду
Искусственный разум нужен, чтобы отслеживать аномалии при голосовании. Тем самым в «Слуге народа» хотят избежать политической коррупции.
«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — заявил депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
По словам Арахамии система будет анализировать голоса и выявлять аномалии. Реагировать компьютер будет на странности сценариев голосования.
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