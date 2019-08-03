Советский Союз в ходе переговоров по нормализации отношений в 1956 году предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт о продвижении антиядерных идей, однако Токио отверг эту инициативу, пишет Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы о переговорном процессе.
«Мы будем работать над тем, чтобы запретить производство, испытания, использование ядерного оружия, а также устранить угрозу ядерного оружия и создать условия для мирного использования атомной энергетики», — передает ТАСС текст параграфа, который советская сторона предлагала включить в декларацию.
СССР на переговорах представляли председатель Совета министров Николай Булганин и его первый зам Анастас Микоян, Японию — премьер-министр Итиро Хатояма и глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Коно.
На тот момент Япония уже пятый год находилась под ядерным зонтиком США. Хатояма и Коно тогда отметили, что не отвергают саму важность проблемы, но считают, что ее обсуждение возможно только после нормализации советско-японских отношений.
В Совместной декларации от 19 октября 1956 года заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирног