Рассекречен параграф, который Япония отказалась включать в декларацию с СССР

Советский Союз в ходе переговоров по нормализации отношений в 1956 году предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт о продвижении антиядерных идей, однако Токио отверг эту инициативу, пишет Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы о переговорном процессе.

«Мы будем работать над тем, чтобы запретить производство, испытания, использование ядерного оружия, а также устранить угрозу ядерного оружия и создать условия для мирного использования атомной энергетики», — передает ТАСС текст параграфа, который советская сторона предлагала включить в декларацию.

На тот момент Япония уже пятый год находилась под ядерным зонтиком США. Хатояма и Коно тогда отметили, что не отвергают саму важность проблемы, но считают, что ее обсуждение возможно только после нормализации советско-японских отношений.

В Совместной декларации от 19 октября 1956 года заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирног