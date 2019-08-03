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Северная Корея провела очередные испытания оружия 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ЦТАК
Испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами прошли в Северной Корее. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Пуски прошли в ночь на 2 августа. Их целью была проверка летных характеристик обуздания высоты, способности управления орбитой и точности поражения цели. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями с наблюдательного пункта.
Ранее американская разведка засекла новый ракетный запуск с территории КНДР. До этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо. 25 июля северокорейская сторона также запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье.
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В мире , Оружие , Чен Ким , КНДР
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