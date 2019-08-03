«Я готов говорить с дьяволом»: Мадуро о переговорах с оппозицией

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что готов вести переговоры с дьяволом, если это поможет достижению мира в стране. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телевидение страны.

Глава государства сказал, что благодарен за то, что оппозиция приняла участие в переговорах. Он также пояснил, почему начал вести переговоры с теми, кто пытался его убить и свергнуть, а также стремился к иностранному вторжению на территорию страны.

"За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом", — сказал Мадуро.