Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разгром надгробий на Украине назвали провокацией РФ 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Рамблер
Разгром надгробий погибших в Донбассе украинцев — российско-кремлевская провокация, заявила в своем фейсбуке вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Инцидент имел место в городе Новоград-Волынский Житомирской области в ночь на 1 августа. На местном кладбище были разгромлены 16 надгробий, три из них были установлены на местах захоронения военных, погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Полиция разыскивает злоумышленников.
«Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками пятой колонны», — высказала мнение Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, усомнилась в том, что виновные в вандализме будут найдены и наказаны, и призвала общества во всяком случае не допустить «реванша зла и подлости над достоинством». По ее словам, в этом случае реакция общества сверхважна.
Комментарии
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обратилась к Турции с жестким требованием141
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса311
Американцев предупредили об опасности на Украине1
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил51
Путин упростил украинцам жизнь в России52
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
00:37
Россия обратилась к Турции с жестким требованием
Политика
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение