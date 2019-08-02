Разгром надгробий на Украине назвали провокацией РФ

Разгром надгробий погибших в Донбассе украинцев — российско-кремлевская провокация, заявила в своем фейсбуке вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Инцидент имел место в городе Новоград-Волынский Житомирской области в ночь на 1 августа. На местном кладбище были разгромлены 16 надгробий, три из них были установлены на местах захоронения военных, погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Полиция разыскивает злоумышленников.

«Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками пятой колонны», — высказала мнение Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, усомнилась в том, что виновные в вандализме будут найдены и наказаны, и призвала общества во всяком случае не допустить «реванша зла и подлости над достоинством». По ее словам, в этом случае реакция общества сверхважна.