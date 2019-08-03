Трамп рассказал об обсуждении нового ядерного соглашения с РФ и Китаем

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Глава Соединенных Штатов уверен, что договоренности между тремя странами удастся достичь. Президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о заключении нового ядерного соглашения с Россией Китаем . Об этом он 2 августа заявил журналистам возле Белого дома. Американский лидер выразил уверенность, что Вашингтону удастся установить новые договоренности. По его словам, это будет «отличной вещью для мира». «Я уверен, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, и я также обсуждал это с Китаем. Китай с большим воодушевлением [отнесся] к дискуссии по этому вопросу», — цитирует Трампа РИА Новости. Он уточнил, что речь идет о взаимном ядерном разоружении. США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В Министерстве иностранных дел ( МИД ) РФ шаг оценили как начало демонтажа существующей системы контроля над вооружениями. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД.