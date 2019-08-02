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Главой МВФ предложили сделать болгарку 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители стран ЕС выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) представительницу Болгарии — Кристалину Георгиеву. Об этом сообщает Reuters.
Однако источник агентства указывает, что ей не удалось набрать необходимое количество голосов. После двух раундов переговоров правительства ЕС разделились в вопросе выбора единого кандидата. За кресло главы МВФ с Георгиевой соревнуется бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.
Бывшая глава фонда — Кристин Лагард — ушла в отставку в июле в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Ее полномочия истекут 12 сентября. Лагард объяснила, что такое решение было принято в интересах фонда и выразила надежду на то, что ее уход ускорит выбор преемника. Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.
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В мире , Европа , Кристин Лагард , Кристалина Георгиева , ЕС , Международный валютный фонд , ЕЦБ , Болгария
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