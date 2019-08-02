Главой МВФ предложили сделать болгарку

Однако источник агентства указывает, что ей не удалось набрать необходимое количество голосов. После двух раундов переговоров правительства ЕС разделились в вопросе выбора единого кандидата. За кресло главы МВФ с Георгиевой соревнуется бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.