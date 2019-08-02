Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса

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ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса, сообщили в ЛНР 

РИА Новости 43 минуты назад
Командование ВСУ решило срочно вывести 25-ую отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Причиной вывода украинских военных стали многочисленные случаи "хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи", заявил представитель ЛНР. По его словам, вооруженный конфликт в Донбассе уже давно стал "источником сверхдохода для украинских командиров".
"По информации от доверенного источника в штабе ДШВ, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения", — добавил Осадчий.
Кроме того, в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 приборов ночного видения американского производства, полученных в рамках иностранной военной помощи. По факту инцидента проводится разбирательство в отношении командира бригады полковника Войченко и его заместителя по вооружению подполковника Щербина.
"Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции", — отметил Осадчий.
Это не первый случай воровства в подразделениях украинских военных в Донбассе. В ЛНР неоднократно сообщали о хищениях вооружения, боеприпасов и техники в рядах ВСУ, недостаче артиллерийских боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, растет недовольство военнослужащих материальным обеспечением. Руководство отказывается выплачивать силовикам зарплату, что провоцирует "массовые акции неповиновения".
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами продолжаются.
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