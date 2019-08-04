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Сирийская оппозиция отказалась покидать Идлиб 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Крупнейшая повстанческая группировка боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) изменила своё решение по перемирию в демилитаризованной зоне Идлиб. Боевики отказались отвести свои войска и крупнокалиберную артиллерию на 20 км от границ региона.
Министерство обороны России предоставило оппозиции 24 часа на выход из зоны. Нынешнее решение джихадистов, скорее всего, приведёт к возобновлению операций против них, передаёт Al-Masdar.
Ранее News.ru писал, что делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. О достижении договорённости о перемирии сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.
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В мире , Ближний Восток , Министерство обороны , МИД
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