Лавров провел встречу с коллегами из АСЕАН

Столица Таиланда Бангкок принимает 52-ю ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров организации. В ожидании переговоров делегации знакомятся с местной кухней: папайя, драконий фрукт, сладкое мясо и все остальное — не менее экзотичное и неизменно острое.

Министры встречаются на 22-м этаже конгресс-центра. С его балкона удобно изучать трущобы Бангкока, что спрятались между высотками, дороги, где главные действующие лица — мотоциклисты, а также видна река Чао Прайя, с берегов которой этот город начинался.

В 18-м веке на реке был порт, на берегу которого росла сливовая роща. Его так и назвали Банг Кок (Bang Kok) — место, где растут сливы (bang — деревня, kok — дикая слива). С тех пор многое изменилось, столица разрослась и местные дали ей имя «город ангелов», а иностранцы продолжали говорить «Бангкок».

Сейчас в городе слив собираются политические сливки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров так и не встретится с госсекретарем США Майком Помпео, который сейчас тоже находится в Тайланде, зато успеет провести целый ряд двусторонних встреч с главами МИД Лаоса, Вьетнама, Малайзии Махатхир Мохамад. Последнего российский министр пригласил в Санкт-Петербург.

Лаврова приняли в МИДе Таиланда премьер страны Прают Чан-Оча и министр иностранных дел Дон Праматвинай. Переговоры шли час, стороны договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, безопасности, в совместной борьбе с наркотрафиком, обмене студентами. А главное, стороны договарились о создании единой системы безопасности в Юго-Восточной Азии. К этому проекту готовы примкнуть все страны АСЕАН.

«Россия выступает за продолжение работы, начатой в этих этих форматах, прежде всего в формате восточно-азиатских саммитов, по выстраиванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, которая ориентирована на обеспечение мира и стабильности для всех без исключения государств региона», — отметил Лавров.

АСЕАН создана в Бангкоке, и изначально она была региональной организацией, в нее входили только страны Юго-Восточной Азии. Все изменилось в 2003, к ней присоединились Индия и Китай, затем Россия, после этого США и Турция. Теперь в Ассоциации обсуждают глобальные политические вопросы.

О роли России в этом восточном блоке говорит то, как здесь принимают Лаврова — глава МИД Турции Мелют Чавушоглу, например, к своему российскому коллеге обращается по-русски. После общения за закрытыми дверями Чавушоглу сообщил, что главы МИД РФ и Турции главным образом обсуждали мирное урегулирование в Сирии и поставку в страну российских ЗРК С-400.

Саммит завершается встречей в широком формате. Главы МИД отмечают, что только за последние несколько лет товарооборот стран АСЕАН вырос в два раза. Организация стало настоящим центром силы, ядра которого составляют Россия и Китай.

Диалог страны продолжат в сентябре во Владивостоке, где пройдет Восточный экономический форум, а уже в ноябре состоится очередной саммит АСЕАН.