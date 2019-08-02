Япония возмутилась действиями Медведева

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Медведев ранил сердца японцев 

Рамблер 27 минут назад
Поездка Дмитрия Медведева на Курилы ранит сердца японцев. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Японии.
В конце июля японский политик Мунэо Судзуки заявил, что премьер-министр России посетит остров Итуруп 1-2 августа. Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов отказался это комментировать, подчеркнув при этом, что его работодатель может посещать любой регион России в любое время.
Вчера генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга в ходе пресс-конференции назвал возможную поездку Медведева на Итуруп противоречащей японской позиции в отношении Курильских остров. Также он объявил о намерении Токио ответить на поездку надлежащим образом.
В свою очередь, в заявлении МИДа Японии говорится, что поездка неприемлема, заслуживает сожаления, ранит сердца японцев и вредит отношениям между странами.
«Мы решительно призываем российскую сторону принять конструктивные шаги, направленные на развитие отношений, включая заключение мирного договора», — также сказано в нем.
Комментарии36
В мире , Азия , Видео , Политика , Дмитрий Медведев , Мунэо Судзуки , Олег Осипов , МИД , Япония
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