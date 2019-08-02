Япония возмутилась действиями Медведева

Медведев ранил сердца японцев

Поездка Дмитрия Медведева на Курилы ранит сердца японцев. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Японии

В конце июля японский политик Мунэо Судзуки заявил, что премьер-министр России посетит остров Итуруп 1-2 августа. Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов отказался это комментировать, подчеркнув при этом, что его работодатель может посещать любой регион России в любое время.

Вчера генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга в ходе пресс-конференции назвал возможную поездку Медведева на Итуруп противоречащей японской позиции в отношении Курильских остров. Также он объявил о намерении Токио ответить на поездку надлежащим образом.

В свою очередь, в заявлении МИДа Японии говорится, что поездка неприемлема, заслуживает сожаления, ранит сердца японцев и вредит отношениям между странами.