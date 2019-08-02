Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы. Свое мнение он высказал в интервью «РБК-Украина».

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — задался вопросом градоначальник.

Кличко отметил, что он не может контролировать бюджет столицы и реализацию проектов, с которыми он шел на выборы.

Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он «в понимании людей несет ответственность за все, что происходит в Киеве».

Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.

Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.