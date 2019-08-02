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Кличко сравнил себя с английской королевой 

Lenta.ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы. Свое мнение он высказал в интервью «РБК-Украина».
«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — задался вопросом градоначальник.
Кличко отметил, что он не может контролировать бюджет столицы и реализацию проектов, с которыми он шел на выборы.
Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он «в понимании людей несет ответственность за все, что происходит в Киеве».
Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.
Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.
Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.
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В мире , Украина , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РБК-Украина , Киев
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