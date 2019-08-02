Киев прокомментировал «отставку» главы офиса Зеленского

Он назвал чепухой сообщения о том, что Богдан написал заявление об увольнении с должности с 1 августа. «Не дождетесь», — добавил Рябошапка.

По его словам, соответствующее сообщение «специально разгоняют в СМИ». В то же время в пресс-службе главы государства отказались комментировать отставку Богдана, пояснив, что выясняют информацию.

1 августа сообщалось об отставке главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского . Утверждалось, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия — независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса.