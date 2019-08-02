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Трамп рассказал о введении пошлины на товары из Китая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября будет введена пошлина в 10% на товары из Китая. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Отмечается, что пошлина будет действовать на товары в $300 млрд
Трамп добавил, что на существующие пошлины в 25% на товары стоимостью $250 млрд это решение не действует.
Президент США заявил, что Китай не исполнил обещания по закупке сельскохозяйственной продукции из США в большом количестве и прекращению продажи опиоидного препарата фентанил. Трамп подчеркнул, что от передозировки лекарством ежегодно умирают тысячи американцев.
Ранее в США испугались сближения России и Китая.
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В мире , Дональд Трамп , Китай , США
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