Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Россия "вмешивается" в выборы в США.
"Вы ведь не верите в это?" — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, как он может прокомментировать заявления экс-спецпрокурора США Роберта Мюллер, что Россия "вмешивается" в выборы "прямо сейчас".
Трамп добавил, что не уверен, что Мюллер "знает, что происходит".
Американский лидер также отметил, что не говорил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.