Трамп не ответил на вопрос о «вмешательстве» России в выборы в США

"Вы ведь не верите в это?" — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, как он может прокомментировать заявления экс-спецпрокурора США Роберта Мюллер, что Россия "вмешивается" в выборы "прямо сейчас".

Трамп добавил, что не уверен, что Мюллер "знает, что происходит".

Американский лидер также отметил, что не говорил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным

Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.