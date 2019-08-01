Трамп оценил беседу с Путиным

По его словам, беседа состоялась «короткая, но продуктивная». Глава государства напомнил, что обсуждал с Путиным лесные пожары в России и предложил помощь Вашингтона в их тушении. В то же время он рассказал, что тема выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лидеры стран не была затронута.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.