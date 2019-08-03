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Мадуро велел постпреду при ООН обратиться в Совбез из-за заявлений Трампа о блокаде 

ТАСС + ещё 10 23 минуты назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он велел постоянному представителю страны при ООН Самуэлю Монкаде обратиться к Совету Безопасности всемирной организации с осуждением "незаконных" заявлений президента США Дональда Трампа о возможности блокады Боливарианской Республики. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
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В мире , Самуэль Монкада , Николас Мадуро , Дональд Трамп , ООН , Венесуэла
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