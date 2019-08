Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию

Венгрия вновь выходит на конфронтацию с Евросоюзом из-за своих связей с Россией Будапешт разрешил транзит российских военных транспортных средств через свое воздушное пространство, тем самым нарушив санкционный режим ЕС против РФ, сообщает Politico.

Таким образом, с помощью Венгрии Москва доставила в Сербию 10 разведывательных патрульных машин — часть обещанной поставки из 30-ти подержанных танков Т-72 и 30-ти разведывательных машин БРДМ-2.

В конце июля Белград обвинил Румынию в том, что Бухарест не пропустил доставку военных транспортных средств, которые должны были быть отправлены из России через Дунай в Сербию. 26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).

Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за усиление вооруженных сил его страны боевыми танками и бронетехникой.

«Самое главное для нас — это то, что нам удалось перевезти транспортные средства в Сербию. Как и каким путем они прибыли, это наше дело», — отметил Вучич.

Будапешт уже прокомментировал разрешение российской доставки в Сербию. Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляс сообщил, что груз перевозился гражданским самолетом, для которого не требуется специального разрешения.

«Конечно, мы получаем уведомление о том, что гражданское воздушное судно входит в воздушное пространство Венгрии, но это уведомление полностью протокольного типа, которое следует просто подтвердить», — сказал Гуляс.

Словакию. Он также добавил, что российский самолет должен был пролететь через Польшу

На вопрос о том, будет ли Венгрия привлечена к ответственности за нарушение, представитель ЕС сказал:

«Мы видели отчеты. Не комментируя конкретику, ответственность за реализацию ограничительных мер ЕС лежит на государствах-членах ЕС».

О мотивах венгерского правительства остается только догадываться, однако отношения Будапешта и Брюсселя нельзя назвать безоблачными. Виктор Орбан — один из главных политиков-националистов на европейском пространстве. Он не только открыто критикует ЕС, но и демонстративно игнорирует некоторые решения объединения.

Публичные выступления Орбан часто использует для упреков в адрес Евросоюза, что уже стало частью имиджа венгерского политика. Еще одним символом премьер-министра является нелиберальный демократизм, идеи которого он часто продвигает в своих речах. Эта идеология стала предметом для споров по всей Европе.

Свое видение «нелиберального государства» Орбан изложил в 2014 году. Тогда речь политика после его переизбрания на пост премьер-министра Венгрии произвела неоднозначное впечатление на всю Европу.

«Сегодня над умами властвуют идеи не западные и не либеральные. Недемократические режимы показали, что могут привести свои народы к успеху. Сегодняшние звезды — это Сингапур, Китай, Индия, Россия и Турция. Пришло время перестать воспринимать как догму идеологию Запада, стать независимыми и искать новую форму устройства, которая сделает нас конкурентными в ближайшие десятилетия», — сказал Орбан.

С тех пор Евросоюз терпел подобные высказывания премьера, его критику в свой адрес, а также связи с Орбана с Россией. Сам премьер некоторое время совмещал свои «нелиберально-демократические» взгляды с политикой Евросоюза: до тех пор, пока Брюссель не столкнулся с миграционной проблемой. Методы решения, которые выбрал ЕС, кардинально не устроили Орбана.

Будапешт стал одним из главных противников принятой в ЕС обязательной квоты на распределение мигрантов. Также правительство Венгрии отказалось подписывать глобальный пакт ООН о миграции.

Особое раздражение Евросоюза вызывает принятый летом 2018 года пакет законов, предполагающих ограничения для негосударственных организаций (НГО), работающих с мигрантами, — их обязали получать специальную лицензию в венгерском МИДе

Одобрение данных инициатив было связано с недовольством Будапешта деятельностью миллиардера Джорджа Сороса , который финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам, что побуждало их приезжать в Венгрию. Собственно, пакет принятых антиимигрантских законов и был назван в честь миллиардера — «Стоп Сорос».

Скандал эта кампания вызвала размещением на венгерских улицах билбордов с изображениями главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Сороса с подписями «Они хотят ослабить государства ЕС» и «Кто знает, что еще готовит Брюссель?».

Спустя месяц Евросоюз направил Будапешту официальное уведомление о претензиях, касающихся закона «Стоп Сорос». Руководству страны предоставили два месяца на устранение нарушений и отказ от подобной политики. Однако по истечении этого срока никаких подвижек на этом направлении европейские чиновники не увидели.

В результате в середине июля Еврокомиссия подала в суд иск к правительству Венгрии. Там указаны две претензии к Будапешту: закон «Стоп Сорос» и политика страны в отношении мигрантов, из-за которой они не могут получить статус беженцев. Правительство Венгрии также высылает мигрантов даже в тех случаях, когда их безопасность не гарантирована, чем вызывает возмущение Евросоюза.

Если суд ЕС станет на сторону Еврокомиссии, то Венгрия должна будет выполнить его требования, в противном случае ее ожидают санкции.

В противостояние с Орбаном вступил и Европарламент . В марте крупнейшая фракция в ЕП — Европейская народная партия (ЕНП) — приостановила членство партии венгерского премьер-министра «Фидес», лишив ее членов права голоса и некоторых полномочий.

Вскоре последовал ответ Орбана Евросоюзу. В июле лидеры европейских стран собрались для того, чтобы выбрать нового главу Еврокомиссии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в качестве главного претендента на пост выдвинули нидерландского политика, первого заместителя главы ЕК Франса Тиммерманса. Еще одним кандидатом стал немецкий политик от консерваторов Манфред Вебер

Изначально Орбан поддержал кандидатуру Вебера, однако немецкий политик пообещал отказаться от должности председателя ЕК, если его успех будет зависеть от поддержки «Фидес».

Виктор Орбан в ответ пообещал помешать Евросоюзу выбрать на пост главы ЕК политика, который поддерживает миграцию и «не уважает Венгрию или страны Центральной Европы». В результате должность досталась министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которую, в том числе, и поддержал Виктор Орбан.

Проигрыш Тиммерманса и Вебера венгерский премьер записал в число своих побед.

Одной из любимых площадок премьера являются ежегодные мероприятия в честь открытия «свободного» летнего университета Балваньош. Именно там Виктор Орбан произносит традиционные речи, которые использует для продвижения идей нелиберальной демократии.

27 июля состоялось юбилейное открытие летнего университета, на котором венгерский премьер вновь выступил против политики ЕС, а также объявил о своих успехах на выборах главы ЕК.

Премьер уверен, что за прошедшие годы Венгрии удалось восстановить свой суверенитет, теперь же угрозы для страны исходят извне.

Одной из главных опасностей, по словам премьера, был «отбор неподходящих людей на руководящие должности в Европе».

«Мы не позволили идеологическим партизанам занять важные посты, — сказал он. — И во главе комиссии мы выбрали мать семерых детей (Урсулу фон дер Лейен)».

Более того, Орбан обвинил Еврокомиссию в совершении политических нападок на Польшу и Чехию, которые, напротив, следует поддерживать. Не обошел венгерский премьер стороной и свои любимые темы. Вместо помощи мигрантам он призвал уделить внимание многодетным европейским семьям, а своей главной целью на следующие 15 лет назвал борьбу с либеральной демократией.

«Это целесообразно, реально и рационально — выдвигать концепцию нелиберальной демократии, противостоящую идее демократии либеральной, не только в интеллектуальном плане, но и как политическую программу», — заявил Орбан.

В завершение он также обвинил Евросоюз в двойных стандартах.

Свою речь венгерский премьер произнес накануне встречи с новой главой ЕК, которой он оказал поддержку. От отношений с Урсулой фон дер Лейен зависит многое — Будапешт не может себе позволить отказаться от субсидий ЕС. Венгрия получает от союза более €3 млрд в год и входит в число тех стран, которые имеют наибольшую финансовую помощь от Брюсселя.

Парадокс в том, что Орбан использует деньги Евросоюза как средство усиления своего нелиберального контроля, пишет The Guardian. Принципы и политику венгерского премьера западные журналисты описывают новым английским термином — «кейкизм», появившимся от пословицы «Have your cake and eat it», близкой по смыслу к высказыванию «усидеть на двух стульях». Иными словами, получая столь значительную финансовую помощь от Евросоюза и критикуя его, Орбан пытается усидеть на двух стульях, в чем его и упрекают зачастую журналисты.

На сегодняшний день Евросоюз имеет все же больше влияния и сил, несмотря на то, что право-популистские партии набирают обороты. Выборы в Европарламент прошли не так, как надеялся венгерский премьер. Евроскептики хоть и укрепили свои позиции, но не в такой степени, как ему бы хотелось.

Параллельно с этим Брюссель делает все возможное, чтобы не допустить распространения влияния Орбана и его сторонников.

Вскоре Евросоюз будет обсуждать финансовый план на 2021-2027 годы. После выхода Британии из состава ЕС бюджет союза уменьшится. Вероятность того, что Брюссель примет решение урезать финансовую помощь, достаточно высока. И именно Венгрия, вступающая с Евросоюзом в конфронтацию и не только игнорирующая демократические принципы, но и заявляющая об их опасности, может попасть под раздачу в первую очередь.