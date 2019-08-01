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Названа причина отставки главы офиса Зеленского 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении из-за давления со стороны США. Об этом сообщает украинское издание «Лига. Новости».
По его данным, Богдан подал в отставку из-за того, что офису главы государства Владимира Зеленского не удалось согласовать встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как рассказал источник, администрация американского лидера опасается назначать встречу с украинским коллегой в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Отмечается, что Вашингтон связывает Богдана с олигархом Игорем Коломойским.
Ранее 1 августа стало известно, что глава офиса Зеленского подает в отставку с 1 августа. Утверждалось, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия — независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса, и состоящий из 21 члена, двое из которых назначаются президентом.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
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