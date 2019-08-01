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СМИ США обвинили Трампа в слабости из-за С-400 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Американское издание The Foreign Policy пришло к выводу, что успешная поставка российских систем С-400 в Турцию продемонстрировала неспособность администрации Трампа общаться со своими противниками на санкционном языке. Об этом сообщила «Газета.ru».
Авторы материала напомнили, что сделка с Турцией принесет России два с половиной миллиарда долларов. От этого пострадают интересы Вашингтона, а внешняя политика РФ только выиграет, поскольку у РФ появятся рычаги влияния на Анкару.
По мнению аналитиков, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, учитывая неоднозначную позицию Штатов по этому вопросу, может и дальше приобретать С-400.
Исходя из этого, возникает вопрос: удастся ли нынешней администрации президента США не допустить очередных поставок российского оружия союзникам Вашингтона?
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В мире , США , Реджеп Эрдоган , Администрация США , Турция
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