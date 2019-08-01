Пока вы не уснули: Россия отреагировала на предложение Трампа 

США обвалили рубль
В ходе торгов курс доллара вырос. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Финляндия ужесточит визовые правила для россиян
Финляндия ужесточит процедуру выдачи шенгенских виз россиянам. Теперь для их получения требуются справка о финансах, подтверждение размещения и билеты.
Россия отреагировала на предложение Трампа
Россия не раз предлагала США помощь в борьбе с природными катаклизмами, в том числе лесными пожарами.
Раскрыты детали операции российского спецназа в Сирии
В ходе спецоперации, которую провел в Сирии российский спецназ, были убиты 11 боевиков.
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
Интернет-пользователи раскритиковали фотографию Владимира Зеленского из спортзала, посоветовав украинскому президенту заняться работой.
Российский дым накрыл США
Дым от масштабных лесных пожаров в Сибири распространился на Аляску и западное побережье Канады.
Россияне доверились Соловьеву и Малахову
Ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев назван журналистом, вызывающим у россиян наибольшее доверие.
Россияне будут мерзнуть до осени
Начало августа будет холоднее обычного в европейской России, рассказал «Российской газете» завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
Кислотный маньяк: кто изуродовал школьниц в Буденновске
В июле 2019-го дело жителя Буденновска, который облил кислотой нескольких несовершеннолетних девушек, поступило в Буденновский городской суд.