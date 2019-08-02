Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия воспользовалась слабостью Трампа, пишет Foreign Policy 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Россия пользуется бездействием Дональда Трампа и продает оружие союзникам и партнерам Вашингтона, вбивая клин в отношения США с другими странами, пишет Foreign Policy.
Отмечается, что из-за неоднозначных сигналов администрации американского лидера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедился, что он может спокойно закупить российские ЗРК С-400, не рискуя попасть под серьезные санкции и навредить двусторонним отношениям. Однако, подчеркивает журнал, сделка между Анкарой и Москвой заставляет задуматься, сможет ли Белый дом удержать союзников Вашингтона от действий, которые идут вразрез с интересами США.
Издание добавляет, что Саудовская Аравия, Катар и Индия, которые также заинтересовались приобретением российских комплексов ПВО, внимательно следят за тем, как администрация Трампа вводит санкции по закону CAATSA, и оценивают риски и преимущества от покупки российского оружия.
По мнению автора статьи, Белый дом ставит себя в заведомо проигрышное положение. Так, если администрация Трампа откажется от санкционного давления против Анкары, то она ослабит закон CAATSA и продемонстрирует, что угрозы, звучащие со стороны Вашингтона, — неубедительные, пишет журнал. Однако если США все же введут ограничительные меры, то это подорвет отношения между Соединенными Штатами и Турцией, что, опять же, будет на руку России, отмечает издание.
Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.
Ранее США заявили о решении исключить Анкару из программы F-35 после начала поставок российских систем С-400 в Турцию. Однако глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у США нет правовых основ для того, чтобы прибегнуть к такой мере.
Последние новости
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Комментарии1
В мире , Реджеп Эрдоган , Исмаил Демир , Дональд Трамп , Foreign Policy , Анкара , Москва , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Транзит вооружения РФ: как Венгрия нарушила санкции
Названы пострадавшие от взрывов в Бангкоке
Порошенко поведал о провале плана Путина103
«Это беда»: Киевские власти предостерегли
Найдена связь между разводами и ипотекой6
Видео
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение