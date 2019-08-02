Россия воспользовалась слабостью Трампа, пишет Foreign Policy

Россия пользуется бездействием Дональда Трампа и продает оружие союзникам и партнерам Вашингтона, вбивая клин в отношения США с другими странами, пишет Foreign Policy.

Отмечается, что из-за неоднозначных сигналов администрации американского лидера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедился, что он может спокойно закупить российские ЗРК С-400, не рискуя попасть под серьезные санкции и навредить двусторонним отношениям. Однако, подчеркивает журнал, сделка между Анкарой Москвой заставляет задуматься, сможет ли Белый дом удержать союзников Вашингтона от действий, которые идут вразрез с интересами США.

Издание добавляет, что Саудовская Аравия, Катар и Индия, которые также заинтересовались приобретением российских комплексов ПВО, внимательно следят за тем, как администрация Трампа вводит санкции по закону CAATSA, и оценивают риски и преимущества от покупки российского оружия.

По мнению автора статьи, Белый дом ставит себя в заведомо проигрышное положение. Так, если администрация Трампа откажется от санкционного давления против Анкары, то она ослабит закон CAATSA и продемонстрирует, что угрозы, звучащие со стороны Вашингтона, — неубедительные, пишет журнал. Однако если США все же введут ограничительные меры, то это подорвет отношения между Соединенными Штатами и Турцией, что, опять же, будет на руку России, отмечает издание.

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.