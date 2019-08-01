Самолет США молча вторгся в Венесуэлу

Американский самолет-разведчик вновь вторгся в венесуэльское воздушное пространство. Об этом сообщил на своей странице в Twitter командующий войсками противовоздушной обороны ВВС Венесуэлы Хуан Тейшейра Диас.

#ALERTA EEUU con su aeronave EP3, insiste en crear las condiciones de riesgo operacional, al ingresar nuevamente en la región de información de vuelo sin cumplir con los protocolos establecidos en tratados internacionales. Esta irresponsable agresión busca un incidente. #CEOFANB pic.twitter.com/wEgdHNS0tl— Cmdte Codai (@cmdtecodai) 1 августа 2019 г. По его информации, в зону ответственности авиадиспетчеров без соблюдения установленных международных протоколов залетел самолет EP-3 Aries. « США продолжают создавать операционные риски (…) Это безответственная агрессия направлена на провоцирование инцидента», — отметил Диас.

На приложенной командующим схеме отмечено, что американский самолет залетел в зону ответственности международного аэропорта Майкетия рядом с венесуэльской столицей Каракасом. Отмечается, что борт сделал это без предупреждения и не выходил на связь, несмотря на попытки установить контакт. В венесуэльском пространстве он пробыл один час и 20 минут, после чего покинул его.

28 июля также сообщалось, что самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. До этого аналогичный случай произошел 19 июля.