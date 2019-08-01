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Трампу посоветовали прочитать «Экономику для чайников» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Liu Jie / Xinhua / Globallookpress.com
Президента США Дональда Трампа раскритиковали в социальных сетях за его бурную реакцию на решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении базовой ставки. Один из пользователей Twitter оставил комментарий под его постом и посоветовал главе государства подтянуть знания по экономике.
Пользователь под ником Shane Sommers отметил, что ФРС пошла на снижение ставки в качестве превентивной меры, чтобы «защитить страну от президента». «Он снижают ставки, потому что вы чертовски одержимы разрушением экономики, поскольку не понимаете, что делаете, расистский вы кусок..», — написал он и добавил в конце эмодзи-какашку. Свой пост Shane Sommers сопроводил изображением обложки книги «Экономика для чайников», последнее слово там перечеркнуто, вместо него написано «для Трампа».
Поводом для нападок стал пост Трампа, где он назвал снижение ставки недостаточным. Президент посчитал это разочарованием и предположил, что рынок хотел услышать «о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира».
В среду, 31 июля, стало известно, что ФРС снизила базовую ставку. Это произошло впервые за последние десять лет. Новое целевое значение ставки установлено на уровне 2-2,25 процента годовых, решение было ожидаемым. В частности, смягчение политики продиктовано слишком слабыми инвестициями бизнеса и недостаточными расходами граждан, а также низкой инфляцией.
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В мире , США , Дональд Трамп , ФРС , ЕС
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